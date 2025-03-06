В ЦРУ начались массовые увольнения сотрудников

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США начало массовые увольнения сотрудников, сообщили в газете New York Times. Под сокращение попали в основном те, кто был принят на работу за последние два года.

Согласно информации, некоторых уволенных сотрудников вызывали за пределы штаб-квартиры в Лэнгли и заставляли сдавать удостоверения личности сотрудникам службы безопасности. Увольнения касаются в основном тех, кто находится на испытательном сроке.

В ЦРУ рассказали, что часть новых сотрудников действительно потеряли свои рабочие места, однако точное количество уволенных не раскрывается. Это решение администрации президента Дональда Трампа направлено на оптимизацию кадрового состава агентства.

Накануне новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США временно прекратили делиться разведывательной информацией с Украиной. По словам Рэтклиффа, такая пауза связана с необходимостью добиться ответственности всех сторон за установление мира.



Анастасия Фартыгина