Россельхознадзор Татарстана обнаружил сальмонеллу и антибиотики в сырах сети магазинов «Светофор»
Управление Россельхознадзора по Татарстану сообщило о многочисленных нарушениях, выявленных в ходе проверок 13 торговых точек сети магазинов «Светофор» в феврале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверок были выявлены несоответствия установленным стандартам качества и безопасности, подтвержденные исследованиями в Татарской испытательной лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».
Среди наиболее серьезных нарушений:
- обнаружение антибиотиков в сыре, приобретенном в одном из магазинов в Казани;
- обнаружение сальмонеллы в субпродуктах птицы, купленных в магазине в Елабуге;
- отсутствие программы производственного контроля и термометров в холодильно-морозильных камерах в магазине, расположенном в селе Столбище Лаишевского района.
В связи с выявленными нарушениями, хозяйствующему субъекту было вынесено предупреждение. Информация также передана в Управление Роспотребнадзора по Татарстану для принятия соответствующих мер и изъятия потенциально опасной для здоровья населения продукции с полок магазинов.
Ранее магазин низких цен «Светофор» в Нурлате приостановил свою работу на 90 дней из-за грубых нарушений санитарных норм.
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