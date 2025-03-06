Взимание платы за проезд по Вознесенскому тракту возобновится с 9 марта

Фото: Динар Фатыхов

С 9 марта в 23.50 возобновится взимание платы за проезд по Вознесенскому тракту. Об этом сообщили в компании «Оптима Технологии».



Напомним, что участок Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 будет платным до 15 декабря 2048 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Бесплатной альтернативой для автомобилистов станет Мамадышский тракт, указано в документе. Его протяженность составляет 7,1 км.

Ранее «Реальное время» выяснило, что проезд по платному участку Вознесенского тракта в Казани будет бесплатным не более двух недель, а после возвращения платы на этом участке дороги тариф не вырастет. Ожидается, что трасса вновь станет магистралью с интенсивным движением.

Подробнее о решении концессионера временно прекратить взимание платы, об изменениях трафика на первой платной городской дороге Казани и мнения экспертов о перспективах эксплуатации таких шоссе — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина