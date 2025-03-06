В Татарстане задержали мужчину за призывы к террористической деятельности

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане 47-летний житель Казани стал подозреваемым в публичных призывах к террористической деятельности. Следком России возбудил против него уголовное дело по статье, касающейся призывов к терроризму через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по республике.

По версии следствия, в 2023 году мужчина разместил в одной из групп мессенджера сообщение с призывами о финансовой поддержке раненых членов террористической организации. Эти действия были выявлены в ходе оперативных мероприятий, проведенных совместно с УФСБ и МВД.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При обыске в доме подозреваемого была найдена террористическая атрибутика и средства связи, которые могут быть связаны с его противоправной деятельностью. Суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств дела.



Напомним, что с начала 2025 года в России предотвратили 23 теракта. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, киевский режим увеличивает частоту террористических актов и диверсий на территории страны.

Анастасия Фартыгина