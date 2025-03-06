В Татарстане выявили 780 нарушений на алкогольном рынке за прошлый год

Фото: Галия Шакирова

По данным Росстата, в Приволжском федеральном округе в 2024 году правоохранительными органами пресечено более 10,8 тыс. правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В Татарстане зафиксировали 780 таких нарушений. По итогам составили 733 административных протокола и возбудили 41 уголовное дело. Всего в республике к ответственности привлечены 760 человек.

Во всем федеральном округе лидерами по числу уголовных дел стали:

Оренбургская область, где возбуждено 101 дело на 1 357 выявленных нарушений.

Нижегородская область и Пермский край возглавили список по общему количеству правонарушений — 1 329 и 1 179 случаев соответственно.

В Самарской области зарегистрировано 822 нарушения, включая 44 уголовных дела.

При этом в Чувашии, несмотря на 198 выявленных нарушений, уголовные дела не возбуждались. В Мордовии же каждый пятый административный протокол (5 из 32) перерос в уголовное производство.

Напомним, что недавно суд Ново-Савиновского района Казани вынес приговор 61-летнему местному жителю, занимавшемуся незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Матвей Гавриков