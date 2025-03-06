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МЧС предупредило о тумане в Татарстане ночью и утром 7 марта

14:59, 06.03.2025
МЧС предупредило о тумане в Татарстане ночью и утром 7 марта
Фото: Михаил Захаров

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей региона о возможном образовании тумана ночью и утром в пятницу, 7 марта.

Пресс-служба ведомства призывает татарстанцев проявлять повышенную осторожность при передвижении по улицам и дорогам в условиях ограниченной видимости.

В МЧС рекомендуют:

  • снизить скорость движения на дорогах;
  • увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта;
  • включить противотуманные фары и ближний свет;
  • по возможности использовать для перехода проезжей части только надземные или подземные пешеходные переходы.
Рената Валеева

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