МЧС предупредило о тумане в Татарстане ночью и утром 7 марта
ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей региона о возможном образовании тумана ночью и утром в пятницу, 7 марта.
Пресс-служба ведомства призывает татарстанцев проявлять повышенную осторожность при передвижении по улицам и дорогам в условиях ограниченной видимости.
В МЧС рекомендуют:
- снизить скорость движения на дорогах;
- увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта;
- включить противотуманные фары и ближний свет;
- по возможности использовать для перехода проезжей части только надземные или подземные пешеходные переходы.
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