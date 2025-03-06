В преддверии 8 Марта почтовые отделения в Татарстане закроются на час раньше

Фото: Максим Платонов

В пятницу, 7 марта, в связи с приближающимся Международным женским днем все почтовые отделения Татарстана завершат свою работу на час раньше обычного графика. Об этом сообщили в мэрии Казани.

При этом доставка пенсий и пособий будет осуществляться в штатном режиме, согласно графику, согласованному с республиканским отделением Социального фонда России.

Суббота, 8 марта, объявлена выходным днем для всех почтовых отделений, за исключением тех, в которых функционируют пункты выдачи заказов. В этот день почтальоны не будут осуществлять доставку почтовых отправлений и периодических печатных изданий.

Помимо этого, Госавтоинспекция Казани сообщила об изменении графика приема граждан и предоставления госуслуг в период празднования Международного женского дня 8 Марта.

Рената Валеева