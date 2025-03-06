В преддверии 8 Марта почтовые отделения в Татарстане закроются на час раньше
В пятницу, 7 марта, в связи с приближающимся Международным женским днем все почтовые отделения Татарстана завершат свою работу на час раньше обычного графика. Об этом сообщили в мэрии Казани.
- При этом доставка пенсий и пособий будет осуществляться в штатном режиме, согласно графику, согласованному с республиканским отделением Социального фонда России.
Суббота, 8 марта, объявлена выходным днем для всех почтовых отделений, за исключением тех, в которых функционируют пункты выдачи заказов. В этот день почтальоны не будут осуществлять доставку почтовых отправлений и периодических печатных изданий.
Помимо этого, Госавтоинспекция Казани сообщила об изменении графика приема граждан и предоставления госуслуг в период празднования Международного женского дня 8 Марта.
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