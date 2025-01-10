Метапневмовирус выявляют у 5—10% детей, госпитализированных с ОРВИ

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о том, что среди детей раннего возраста, госпитализированных с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в 5—10% случаев обнаруживается метапневмовирус. Об этом пишут «Ведомости».

По данным агентства, метапневмовирус распространяется воздушно-капельным путем и вызывает симптомы, схожие с типичными проявлениями ОРВИ. К ним относятся кашель, насморк, одышка, осиплость голоса, повышенная температура.

В ФМБА подчеркнули, что при появлении перечисленных симптомов родителям следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

В Татарстане наблюдается снижение заболеваемости метапневмовирусной инфекцией. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, в прошлом году было зарегистрировано 204 случая, а в текущем сезоне — всего 10.

Рената Валеева