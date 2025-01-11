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В Татарстане реализуют 343 объекта на 16 млрд рублей по нацпроектам в 2025 году

13:58, 11.01.2025
В Татарстане реализуют 343 объекта на 16 млрд рублей по нацпроектам в 2025 году
Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году Татарстан планирует реализовать 343 объекта в рамках шести национальных проектов и четырех государственных программ, на что будет выделено более 16 млрд рублей, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Основное финансирование предназначено для модернизации объектов ЖКХ, капремонта многоквартирных домов и благоустройства общественных пространств.

    • В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Татарстан получит 3,2 млрд рублей, а еще 10 млрд поступит из республиканского бюджета.
    • Также в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» вошел 51 объект, что позволит благоустроить 61 общественное пространство в республике в течение года.
    • Продолжится реализация федерального проекта «Вода России», в рамках которого намечена рекультивация иловых полей казанских биоочистных сооружений с финансированием в 1 млрд рублей на 2025 год.
    • В области здравоохранения будут отремонтированы и построены 189 объектов, включая фельдшерско-акушерские пункты и поликлиники, что также подчеркнет внимание правительства к улучшению социальных условий и качества жизни граждан.

    Напомним, что в 2025 году на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане направят 7 млрд рублей из федерального бюджета.

    Анастасия Фартыгина

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