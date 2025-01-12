В Набережных Челнах изменили маршруты общественного транспорта после обращений жителей
Исполком Набережных Челнов внес изменения в работу нескольких городских автобусных маршрутов, сообщает пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова. Решение принято после тщательного рассмотрения обращений жителей, поступивших в СМИ, социальных сетях и в письменной форме.
Как пояснила Мухаметзянова, изменения вступают в силу после анализа работы автобусных маршрутов с 1 по 12 января.
Изменения коснулись следующих маршрутов:
- маршрут №7 переименован в №22;
- маршрут №13 возвращается к прежней схеме движения и теперь будет заезжать на улицу 40 лет Победы;
- маршрут №26 продолжит работу, но его схема движения изменена. Теперь маршрут закольцован: он не будет заезжать на остановку «Мясокомбинат», а проследует до остановки «ДК «Энергетик», затем разворачивается, не доезжая до остановки «Парк культуры», следует по улице Гостева до проспекта Фоменко и далее по прежней схеме до остановки «Пединститут»;
- маршрут №4/6 будет следовать до улицы Абдуллы Алиша, затем заезжать на Московский проспект, после чего по проспекту Автозаводский двигаться на улицу Шамиля Усманова. При этом маршрут №4 будет заезжать на улицу Шамиля Усманова, а маршрут №6 будет двигаться в обратном направлении;
- остальные маршруты продолжат курсировать по измененной маршрутной сети.
— Мы внимательно прислушались к мнению горожан и внесли необходимые корректировки для улучшения транспортного обслуживания, — отметила пресс-секретарь мэра.
Подробнее о ситуации и ответных действиях властей автограда — в материале «Реального времени».
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