«Услышьте народ!»: жители Набережных Челнов возмутились новыми автобусными маршрутами

В исполкоме города ответили на жалобы жителей

Тысячи жалоб жители Набережных Челнов адресуют администрации и исполкому города уже с начала года. Связаны они с новыми маршрутами, которые начали работать с 1 января. Загвоздка в том, что старые рейсы ликвидировали, и теперь многие челнинцы, по их словам, вынуждены ездить с пересадками или вовсе отрезаны от транспортной сети. Подробнее о ситуации и ответных действиях властей автограда — в материале «Реального времени».

Для разработки новой маршрутной сети проводился опрос

О том, что в Набережных Челнах разрабатывают новую автобусную сеть, стало известно в январе 2024 года. В августе мэрия опубликовала опрос в своем телеграм-канале. Власти города поинтересовались у жителей, как часто и куда они ездят.

— Мы стремимся сделать так, чтобы маршруты и расписание движения автобусов и трамваев как можно точнее соответствовали повседневным передвижениям горожан. Поэтому ваше мнение очень важно для нас, — говорилось в публикации.

Представили обновления в начале декабря 2024 года. Уже тогда в комментариях жители выразили свое негодование (пунктуация и орфография авторов сохранены, — прим. ред.):

— Видимо тот кто составлял эти маршрутные схемы на автобусах не ездит и ездить не планирует. Что придумали хоть сами поняли? Администрация города, к вам вопрос. Комментарии какие-то хоть будут от вас?

— Это точно не местные занимались проектированием маршрутов. Все как всегда не для народа.

— И так были проблемы с маршрутками. Ждешь их по 40 минут на холоде, а их все нет и нет. Теперь же придется идти на другие проспекты, на которых есть автобусы доезжающие до нужной остановки. Еще и ждать эти автобусы. Лишние 50 минут на холоде обеспечены.

Сообщалось, что в городе введут новую нумерацию для общественного транспорта — от 1 до 10. Однако позднее для удобства оставили прежнюю, за исключением маршрута №22 — его назвали №7.



— По городу будут курсировать маршруты №2/3, 4/6, 5, 7, 8, 9, 10 и 13. По маршрутам №2/3, 4/6 5, 7, 10 и 13 будут курсировать автобусы большой вместимости. Автобусы малой вместимости остались только (!) на маршрутах №8 и 9, — добавляли в пресс-службе мэрии.

«Верните маршруты!»

Автобусы по новым маршрутам начали курсировать с 1 января 2025 года. В социальных сетях мэрии и исполкома города поднялся еще больший шквал негодования от жителей. Однако есть и сторонники обновления.

Аналогичное видео в своем телеграм-канале опубликовала и пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова. В комментариях — больше 100 негативных отзывов.

Так или иначе, сегодня в 15.00 в группе челнинской мэрии стартовала пресс-конференция, посвященная работе общественного транспорта. Набралось почти 1,5 тыс. гневных комментариев от жителей города (пунктуация и орфография авторов сохранены, — прим. ред.):

— Верните 12, 13, 26 маршруты, хватит издеваться над людьми, много пожилых людей, им пешком ходить?

— Верните просто все те маршруты как было и пустите новые тогда, мы теперь на остановку вообще во сколько должны выходить, чтобы доехать до работы, Детям как садиться???

— Услышьте народ! Верните старые отработанные маршруты. Просто добавьте большие автобусы!

Многие жалобы, в частности, были связаны с ликвидацией маршрута №26. На это спикер пресс-конференции — руководитель исполкома города Фарид Салахов ответил следующее:

— Маршрут №26 заменяется маршрутами №4/6,13 и 10. Фактически этот маршрут в своем начале от мясокомбината до остановки «КамПИ» дублирует существующий маршрут №10, то есть 10-й маршрут также едет от мясокомбината до остановки «КамПИ», как ездил 26-й. Далее 26-й дублируется тем, что он едет через Замелекесье, по поселку ЗЯБ, до проспекта Вахитова по Мира, где дублируется с 13-м маршрутом. Ну и тот участок, который я называл, Вахитова, Чулман, Татарстан и Усманова, дублируется с новым маршрутом №4/6. Новый маршрут №4/6 — это видоизмененный бывший маршрут №27. Сейчас этот маршрут дает возможность достаточно большому количеству жителей добраться практически в любую часть города, — объяснил Салахов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

То есть фактически раньше по маршруту можно было добраться напрямую, теперь же жители в некоторых случаях вынуждены делать пересадки, возмутились в комментариях. На это спикер ответил, что благодаря новой схеме количество пересадок в городе уменьшилось:

— Максимальное количество маршрутов устроено так, чтобы жители добирались без пересадок. Невозможно охватить весь город. Наша задача была минимизировать количество пересадок.

Также некоторые комментаторы из микрорайонов заявляли о том, что теперь вовсе отрезаны от города, ведь ближайшие остановки находятся на большом удалении. На это Салахов перечислил обновленные схемы маршрутов, которые есть в общем доступе.

На пресс-конференции озвучили и то, что власти города принимают вопросы и предложения жителей.

Сегодня же челнинец опубликовал петицию о восстановлении старых маршрутов. На момент публикации статьи ее подписали 79 человек.

— В последнее время в нашем городе были обновлены маршруты автобусов, из-за чего возникло множество проблем для горожан. Как показывают статистические данные, многие люди теперь вынуждены тратить на дорогу более часа, что на 30—50% дольше, чем раньше, что ведет к потере важного времени и увеличению стресса. Кроме того, некоторые важные общественные зоны теперь недоступны без пересадок. Мы просим власти пересмотреть это решение и вернуть старые маршруты автобусов, которые идеально подходили для потребностей жителей нашего города. Подпишите эту петицию, если вы согласны, что нужно восстановить старые маршруты автобусов, — сказано в сопроводительном письме.



Елизавета Пуншева