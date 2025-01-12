В Казани за сутки в ДТП никто не погиб и не пострадал
За прошедшие сутки на дорогах Казани не зафиксировано ДТП с пострадавшими или погибшими. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Всего за сутки в Казани произошло 107 дорожно-транспортных происшествий. Из них 45 ДТП были оформлены в центрах оформления, а 17 ДТП с материальным ущербом — сотрудниками Госавтоинспекции непосредственно на местах происшествий.
В течение суток задержано восемь водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также три водителя, не имевших права управления транспортными средствами.
Кроме того, в территориальные отделы полиции были доставлены три гражданина по подозрению в совершении преступлений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.