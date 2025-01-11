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Российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

12:28, 11.01.2025
Российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ЛНР. Об этом сообщило Минобороны.

— В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.

Напомним, что 4 января российские военные освободили село Надия в ЛНР.

Анастасия Фартыгина

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