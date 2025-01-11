Российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ЛНР. Об этом сообщило Минобороны.
— В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.
Напомним, что 4 января российские военные освободили село Надия в ЛНР.
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