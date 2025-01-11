В Татарстане выделили 7 млрд рублей на капитальный ремонт более 700 домов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на капитальный ремонт 715 многоквартирных домов выделили более 7,3 млрд рублей. По словам главы Минстроя республики Марата Айзатуллина, общая площадь отремонтированных объектов составит более 4,6 млн квадратных метров в рамках программы, запланированной на текущий год.

Дополнительно 10 млн рублей будет направлено на программу «Наш двор», целью которой является благоустройство 679 придомовых территорий в 16 муниципалитетах республики. Эти меры обеспечат улучшение условий проживания и комфорт для жителей Татарстана.

Премьер-министр республики Алексей Песошин провел совещание, на котором обсудил детали реализации данных программ, подчеркнув их важность для повышения качества жизни населения и долгосрочного развития жилищной инфраструктуры.



Напомним, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах в следующем году вырастет с 7,7 рубля за квадратный метр до 8,47 рубля.



Анастасия Фартыгина