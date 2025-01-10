Трамп получил безусловное освобождение по делу о подлоге документов

Он станет первым президентом США, который вступит в должность с судимостью

Суд в Нью-Йорке назначил избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение в качестве наказания по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization, связанном с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Таким образом, 20 января Трамп станет первым президентом США, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления. Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его.



Напомним, в июне 2023 года сообщалось, что Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Речь шла о документах Пентагона, ЦРУ, АНБ и других разведывательных ведомств.

Позднее Минюст США прекратил все федеральные дела против избранного президента Дональда Трампа. Это решение, по словам представителя переходной команды, является «главной победой для верховенства права».

Рената Валеева