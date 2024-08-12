Дональд Трамп хочет отсудить у минюста США $100 млн из-за обысков в его доме

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп собирается отсудить $100 млн у Министерства юстиции Соединенных Штатов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Fox News.

По информации издания, причиной иска стали обыски, которые прошли во Флориде в августе 2022 года. Тогда сотрудники ФБР провели рейд в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в рамках федерального расследования предполагаемого ненадлежащего хранения секретных документов. Расследованием занимался спецпрокурор Джек Смит. Однако в июле окружной судья США Эйлин Кэннон полностью прекратила дело Смита против Трампа, постановив, что назначение и финансирование Смита было незаконным.



Эпштейн утверждает, что «противоправные действия против президента основаны на вторжении в уединение, злонамеренном преследовании и злоупотреблении процессом в результате рейда, проведенного 8 августа 2022 г. в его доме и доме его семьи в Мар-а-Лаго». По его словам, решения, принятые минюстом и ФБР в отношении обысков, «не соответствовали протоколам, требующим согласия объекта расследования, раскрытия информации адвокатам этого человека и использования местной прокуратуры США».

В июне 2023 г. сообщалось, что Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Речь шла о документах Пентагона, ЦРУ, АНБ и других разведывательных ведомств.

Рената Валеева