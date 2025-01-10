Число туристов, посетивших Свияжск в новогодние праздники, выросло на 20%

Фото: Максим Платонов

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» в Татарстане посетили более 52 тысяч туристов в период новогодних праздников, что на 20% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

— С 1 по 8 января в Свияжске побывало 52 893 человека, в прошлом году эта цифра была 43 981. В музеях побывало 16 396 человек, по сравнению с прошлым годом количество посетителей выросло на 101%, — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что посещаемость музеев Свияжска в 2024 году выросла на 15%. Всего за 2024 год Свияжск посетили около 1,75 млн туристов, что немного больше, чем в 2023 году (1,74 млн).

Свияжск, основанный в 1551 году Иваном Грозным, является первым православным городом в Среднем Поволжье и славится своими историческими и архитектурными памятниками, в том числе Успенским монастырем и собором, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В декабре прошлого года здесь открылась новая выставочная экспозиция «Свияжский Ольгинский детский приют трудолюбия. 1899—1917» в историческом здании приюта. В позднесоветские годы здесь находились коммуналки, а теперь разместился музей, посвященный благотворительности.

1 / 38 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Рената Валеева