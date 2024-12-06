На сельхозярмарках в Казани реализовали продукцию на 496 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани прошли осенние сельскохозяйственные ярмарки, которые привлекли внимание горожан своей продукцией. За 12 дней работы на площадках было реализовано товаров на общую сумму 496 млн рублей. Об этом сообщили в мэрии города.



Жители города могли приобрести свежие овощи, мясную и молочную продукцию, а также товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных. Это позволило горожанам сделать выгодные покупки и поддержать местных производителей.

Напомним, что за ноябрь на сельхозярмарках Татарстана жители республики приобрели продукции на сумму 641,9 млн рублей.



Анастасия Фартыгина