Январь в Казани будет аномально теплым, суровых крещенских морозов ждать не стоит
Январь 2025 года выдастся аномально теплым для Казани, со среднесуточной температурой, превышающей климатическую норму. Об этом в интервью «Челнинским известиям» сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев.
Профессор отметил, что, согласно многолетним наблюдениям, регион в настоящее время живет при температуре выше климатической нормы. Так, 31 декабря среднесуточная температура должна была составлять -8 градусов, 1 января — -9 градусов, а на Рождество, 7 января, — -11 градусов. На Крещение, 19 января, климатическая норма для среднесуточной температуры составляет -9 градусов.
Переведенцев подчеркнул, что за последние 46 лет температура чаще была выше этих значений, что говорит о большей вероятности теплой погоды.
— Будем считать, что суровый мороз менее вероятен, нежели обычная погода. Можно предположить, что она будет в пределах климатической нормы. Но не будем забывать, что январь — это самый холодный месяц в году, — заявил профессор КФУ.
При этом профессор напомнил, что надежный прогноз погоды можно составить максимум на 5 суток вперед.
Напомним, аномально теплая погода с осадками, гололедом и сильным ветром будет наблюдаться в Татарстане до конца этой недели. Установившийся западно-восточный перенос воздушных масс над европейской территорией страны привел к тому, что температуры в Татарстане в прошедшие сутки повысились до положительных значений, а средние показатели оказались на 8—10 градусов выше среднемноголетних значений.
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