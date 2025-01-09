Январь в Казани будет аномально теплым, суровых крещенских морозов ждать не стоит

Фото: Динар Фатыхов

Январь 2025 года выдастся аномально теплым для Казани, со среднесуточной температурой, превышающей климатическую норму. Об этом в интервью «Челнинским известиям» сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Профессор отметил, что, согласно многолетним наблюдениям, регион в настоящее время живет при температуре выше климатической нормы. Так, 31 декабря среднесуточная температура должна была составлять -8 градусов, 1 января — -9 градусов, а на Рождество, 7 января, — -11 градусов. На Крещение, 19 января, климатическая норма для среднесуточной температуры составляет -9 градусов.

Переведенцев подчеркнул, что за последние 46 лет температура чаще была выше этих значений, что говорит о большей вероятности теплой погоды.

— Будем считать, что суровый мороз менее вероятен, нежели обычная погода. Можно предположить, что она будет в пределах климатической нормы. Но не будем забывать, что январь — это самый холодный месяц в году, — заявил профессор КФУ.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом профессор напомнил, что надежный прогноз погоды можно составить максимум на 5 суток вперед.

Напомним, аномально теплая погода с осадками, гололедом и сильным ветром будет наблюдаться в Татарстане до конца этой недели. Установившийся западно-восточный перенос воздушных масс над европейской территорией страны привел к тому, что температуры в Татарстане в прошедшие сутки повысились до положительных значений, а средние показатели оказались на 8—10 градусов выше среднемноголетних значений.



Рената Валеева