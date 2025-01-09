До конца недели в Татарстане сохранятся аномальное тепло и гололед

Фото: Динар Фатыхов

Аномально теплая погода с осадками, гололедом и сильным ветром будет наблюдаться в Татарстане, сообщили в Гидрометцентре республике.

По данным центра, установившийся западно-восточный перенос воздушных масс над европейской территорией России привел к тому, что температуры в Татарстане в прошедшие сутки повысились до положительных значений, а средние показатели оказались на 8-10 градусов выше среднемноголетних значений.



В ночь на 10 января сохранятся осадки в виде мокрого снега и снега, местами метель, сильный ветер до 17 м/с и гололед. Также в ночные и утренние часы возможен туман. Днем, после отхода фронтальной зоны, на Татарстан распространит влияние гребень высокого давления, существенных осадков не прогнозируется. Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 до -6˚, максимальная днем ожидается от -3 до +1˚. На дорогах сильная гололедица и накат.

В субботу, 11 января, через республику вновь пройдет атмосферный фронт. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, а также гололед и туман. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6˚, днем — до +3˚. На дорогах сохранится сильная гололедица.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В воскресенье, 12 января, вероятность осадков небольшая. Температура воздуха ночью и утром понизится до -8˚, при прояснениях — до -11˚, днем ожидается от -1 до -6˚.

По предварительной информации Гидрометцентра, на следующей неделе через республику пройдет холодный атмосферный фронт со снегом. 13 января температура воздуха составит ночью до -8˚, при прояснениях — до -12˚, днем — от 0 до -5˚, а 14 января в течение суток ожидается до -9˚.

Рената Валеева