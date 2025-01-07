В Госдуме рассказали о схеме мошенничества с настройкой телеприставок

Депутат ГД Сергей Гаврилов предложил создать обязательный реестр для специалистов по настройке телевизионного оборудования, смартфонов и другой техники

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В России распространяется схема обмана пенсионеров с настройкой телевизионных приставок. Как рассказал RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, этот способ заключается в том, чтобы под видом специалистов взять с пожилых значительно больше денег, чем изначально было оговорено.

— После получения денег они [мошенники] быстро уходят, оставляя жертву в замешательстве. Иногда злоумышленники используют сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ. Такой подход создаёт у жертвы иллюзию легальности происходящего, — объяснил депутат

В связи с этим он предложил создать обязательный реестр для специалистов по настройке телеприставок, смартфонов и другой техники. По его словам, это бы значительно затруднило бы деятельность мошенников и повысило доверие граждан к предоставляемым услугам.

В начале января МВД сообщило, что мошенники начали использовать новые схемы для взлома мобильных телефонов граждан, предлагая установить приложения для оплаты счетов за услуги ЖКХ или для записи к врачу.