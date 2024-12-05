Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию России

В Москве состоялось заседание Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором принял участие Рустам Минниханов. Заседание провел сам Владимир Путин.



Основной темой обсуждения стало «О повестке национального развития Российской Федерации на 2025—2030 годы». С докладом выступил председатель правительства России Михаил Мишустин.

В начале заседания Владимир Путин заявил, что в этом году завершаются действующие национальные проекты, которые значительно повлияли на экономику и социальную сферу, а также на качество жизни граждан. Он подчеркнул, что с 2018 года в стране была запущена масштабная программа обновления городов и населенных пунктов, в рамках которой благоустроено почти 95 тыс. общественных и дворовых территорий.

Говоря о дорожной инфраструктуре, Путин рассказал, что за последние шесть лет сеть дорог улучшилась. По его словам, к концу года 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям, а доля региональных автотрасс «в нормативе» вырастет до 54%.



Напомним, что до 2030 года российские власти планируют выделить более 40 трлн рублей на реализацию новых национальных проектов. Также президент Владимир Путин в свою очередь поручил правительству доработать вопросы финансирования нацпроектов до конца декабря.



Анастасия Фартыгина