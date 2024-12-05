В России на нацпроекты выделят 40 трлн рублей до 2030 года

Фото: Сейтумерова Анна

До 2030 года российские власти планируют выделить более 40 трлн рублей на реализацию новых национальных проектов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе заседания Совета по нацпроектам он заявил, что дополнительно предполагается привлечь не менее 13 трлн рублей за счет внебюджетных инвестиций. Эти средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на ближайшие три года.



Также президент Владимир Путин в свою очередь поручил правительству доработать вопросы финансирования нацпроектов до конца декабря. Он подчеркнул важность завершения этой работы для обеспечения своевременной реализации проектов в начале 2025 года.

Тем не менее президент выразил обеспокоенность тем, что регионы еще не имеют полной информации о выделении федеральных ресурсов, что может привести к задержкам в реализации проектов. Он призвал правительство активно работать над решением этих вопросов, даже в праздничные дни, чтобы обеспечить регионы необходимыми средствами и четкими задачами.

Накануне премьер-министр анонсировал подготовку нового национального проекта «Биоэкономика». Этот проект будет направлен на создание инфраструктуры для использования биологического сырья, разработку уникальных технологий для сельского хозяйства, экологии и фармацевтики.



Анастасия Фартыгина