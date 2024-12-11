Порядка 600 домов в Татарстане не донесли 330 млн рублей на капремонт

В Госжилфонде подвели итоги капремонта многоквартирных домов 2024 года и обозначили планы на 2025-й

Фото: Максим Платонов

Со следующего года при капремонте домов в Татарстане будут менять наружные газовые сети

В Татарстане завершается очередной этап масштабной программы капремонта многоквартирных домов. По словам начальника Госжилинспекции — главного государственного жилищного инспектора Татарстана Александра Тыгина, в программу, охватывающую 17 635 из 18 тыс. многоквартирных домов республики, в этом году было включено порядка 750 зданий. По его словам, работы в 90% домов уже завершены, а почти 80% приняты комиссией Госжилфонда.

Этот год стал рекордным по количеству обращений граждан — почти 20 тыс. заявок, часть из которых потребовала выездных проверок. В ходе 2 277 таких проверок выявлено 757 нарушений качества ремонтных работ: половина уже устранена, остальные находятся под контролем.

Тыгин подчеркнул, что Госжилинспекция контролирует работу регионального оператора, отвечающего за организацию капремонта, а не непосредственно строительных компаний.

— Мы не контролируем подрядчика, мы контролируем регионального оператора, — заявил он.

На 2025 год запланирован капремонт еще 719 домов на общую сумму около 8 млрд рублей. Дефектовка уже проведена для 300 из них. Среди важных нововведений — замена наружных газовых сетей на фасадах зданий. Это решение, принятое Кабмином республики, продиктовано соображениями безопасности.

— Историю с газом вы сами знаете, особенно последний случай в Альметьевске. Газ не дает расслабиться ни на секунду. Мы также видим последствия 90-х годов, когда газовые фасадные трубопроводы входят внутрь балконов или пристроек. Это немыслимое нарушение, — сказал Тыгин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо этого, в следующем году планируется капремонт 450 лифтов в 148 домах, что значительно больше, чем в 2024 году, когда было заменено 235 лифтов в 89 домах. Это одна из самых дорогостоящих статей расходов, сопоставимая по стоимости с ремонтом кровли и фасада. Согласно современным нормам, требуется непрерывное электроснабжение с двумя независимыми линиями, чего не было предусмотрено в советских домах, поэтому их модернизация потребует серьезных вложений. Стоимость одного лифта составляет от 3,5 до 7 млн рублей.

600 из 1 100 домов скрывают от собственников информацию о деньгах на капремонт

По словам Тыгина, главная причина «катастроф» с капремонтом — отсутствие у собственников информации о спецсчетах их домов. Он подчеркнул, что каждый дом в Татарстане имеет такой счет, и собственники должны знать о его существовании и состоянии средств на нем.

— Вот вы же сейчас точно знаете, сколько у вас денег в кармане? — поинтересовался Тыгин у журналиста.

— Надеюсь.

— Вот это те же ваши деньги в кармане, поверьте мне — у них именно такой статус.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день информация о состоянии средств на 600 из 1 100 спецсчетов капремонта в Татарстане недоступна собственникам жилья. Тыгин подчеркнул, что одна из главных задач Госжилфонда — обеспечить максимальную вовлеченность собственников в управление средствами капремонта и прозрачность их использования — независимо от того, хранятся ли деньги у регионального оператора или на спецсчете.

— В этом году в Татарстане должны были собрать около 630 млн рублей, но на спецсчета поступило лишь 300 млн. Почти половины денег нет! — констатировал Тыгин.



Рената Валеева