В Татарстане планируют увеличить минимальный взнос за капремонт на 10%
Власти Татарстана намерены повысить минимальный размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах на 10%. В настоящее время проект соответствующего постановления кабмина проходит антикоррупционную проверку.
Если изменения будут одобрены, минимальный взнос составит 8,47 рубля вместо текущих 7,7 рубля. Новые тарифы планируют ввести с 1 января 2025 года.
Напомним, что порядка 600 домов в Татарстане не донесли 330 млн рублей на капремонт. Также этот год стал рекордным по количеству обращений граждан — почти 20 тыс. заявок, часть из которых потребовала выездных проверок. В ходе 2 277 таких проверок выявлено 757 нарушений качества ремонтных работ. Подробнее — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.