В Казани начали подготовку к строительству дороги до нового здания театра Камала
В Казани начали подготовку к строительству дороги до нового здания театра имени Галиасгара Камала. Об этом «Реальному времени» рассказали в Комитете внешнего благоустройства города.
— Ведутся земляные работы, расчистка территории и обследование ливневой канализации. По улицам Хади Такташа и Миннуллина на сетях ливневой канализации неоднократно происходили аварийные ситуации. Рабочим необходимо выявить причину проблем, — сообщили в исполкоме.
Напомним, сегодня утром в Сети появилась информация о том, что рядом с местом расположения нового театра имени Галиасгара Камала начали строить дороги. Как говорилось в публикациях telegram-каналов, они пройдут от перекрестков Салимжанова с Миннуллина и Хади Такташ до Нурсултана Назарбаева.
Напомним, в декабре сообщалось, что проект нового здания театра Галиасгара Камала прошел экспертизу. Его общая площадь составит 48 824 квадратных метра. Объект будет рассчитан на 1 370 посадочных мест.
Проектную документацию разрабатывал консорциум «Ваухаус». Особое внимание уделили планированию основных залов здания — большого, универсального, восточного, камерного и еще нескольких репетиционных, а также необходимых технических помещений, складов и гримерных комнат для артистов.
Строительством занимается компания казанского застройщика Владимира Казилова ООО «Евростройхолдинг+». Стоимость работ оценивали в 424,3 миллиона рублей.
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