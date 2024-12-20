В Татарстане досрочно перечислят детские пособия за декабрь

Фото: Максим Платонов

В Татарстане досрочно перечислят детские пособия за декабрь. Это связано с предстоящими новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отделение Соцфонда переведет пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам до 28 декабря 2024 года. Для тех, кто получает пособие почтой, все зависит от режима работы почтовых отделений.

Для работающих и неработающих родителей выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года тоже перечислят раньше. Также переведут пособия на первого ребенка до трех лет и на детей военнослужащих. Кроме того, из маткапитала будет осуществляться ежемесячная выплата.



Дальнейшие выплаты будут по стандартному графику.

Дарья Пузикова