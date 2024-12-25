Минобороны предложило присваивать звания добровольцам по представлению командиров

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Министерство обороны России предложило упростить процедуру присвоения воинских званий добровольцам, участвующим в спецоперации. Согласно проекту федерального закона, опубликованному на портале проектов нормативных актов, добровольцы смогут получать звания по представлению командиров их формирований, без обязательного прохождения военных сборов.

В настоящее время, присвоение воинских званий гражданам, находящимся в запасе, требует соответствия ряду условий, включая прохождение военных сборов, сдачу экзаменов или аттестацию. Однако для добровольцев, заключивших контракт на участие в задачах вооруженных сил или Национальной гвардии, предлагается упрощенный порядок.

Ранее, 18 октября, Минобороны также выступило с инициативой установления статуса ветерана боевых действий для добровольцев с начала их участия в спецоперации. Это позволит добровольцам и их семьям получать соответствующие меры социальной поддержки.

Рената Валеева