ДУМ России разрешило религиозное многоженство

Это возможно при справедливом и равном отношении супруга ко всем женам

Фото: Динар Фатыхов

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России разрешил мужчинам-мусульманам РФ заключать до четырех религиозных браков. Это возможно при справедливом и равном отношении супруга ко всем женам, рассказал РИА «Новости» зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

— Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей, — заявил он.

По словам муфтия Москвы, многоженство допустимо при справедливом и равноправном отношении мужа ко всем женам.

— Оно проявляется в равноценном материальном обеспечении всех жен, в предоставлении отдельного жилья каждой из них, в проведении мужем со всеми своими супругами равного времени в установленной по договоренности с ними очередности. Если эти условия не соблюдаются, то мужчине не разрешается вступать в полигамный брак, — подчеркнул Ильдар Аляутдинов.

Галия Гарифуллина