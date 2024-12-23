Экс-жена замглавы исполкома Казани сообщила — он арендует усадьбу с бассейном за 50 тысяч в месяц

Фото: Ирина Плотникова

На допросе в Московском райсуде директор фирмы «Гарантсервис» Руслан Шакиров рассказал, что минимум год дом и гараж на территории усадьбы 2 тысячи квадратов арендует замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев. Раньше цена аренды составляла 47 тысяч рублей в месяц, в настоящее время она составляет 50 тысяч, — передает с заседания журналист «Реального времени».

Допрашивали Шакирова в качестве свидетеля по делу о так называемом вымогательстве на 5 млрд рублей, где у Куляжева статус потерпевшего, а у его бывшей супруги — подсудимой. Именно Инесса Куляжева и ее адвокат Вениамин Чубаренко пытались выяснить — насколько выгодна для строительной фирмы сдача в найм одному «якорному» арендатору активов под Казанью — в поселке Вороновка Лаишевского района. При этом в речи обвиняемой прозвучало — на территории усадьбы площадью 2,3 тыс. кв. м имеется три построенных дома, бассейн и баня. При этом объекты оснащены системой умный дом. Стоимость данного комплекса недвижимости Куляжева оценила в 250 млн рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На вопросы об экономической целесообразности сдачи в аренду, директор фирмы заявил лишь, что все коммунальные расходы оплачивает сам жилец, Куляжев. Значительную часть вопросов суд снял, как не имеющие отношения к обвинению в вымогательстве.

Напомним, Инессу Куляжеву и нанятых ей для сбора информации отставников МВД Александра Прохорова и Руслана Заббарова обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой распространения ложной и порочащей Игоря Куляжева информации. При этом в тексте обвинения упоминаются вполне себе достоверные ссылки на данные из баз МВД о владельцах авто и пересечениях границы, якобы незаконно полученные за счет старых связей обвиняемых экс-силовиков, а также сведения из открытых источников о собственниках недвижимости и компаний. Еще один нюанс — по версии следствия, Куляжева пыталась добиться отчуждения активов сторонних лиц и организаций, считая, что муж сделал их фиктивными собственниками, чтобы не декларировать имущество и не делиться при разводе.

Указанная в обвинении цифра в 5 млрд рублей пока прозвучала в допросе лишь одного свидетеля. До исследования объективных доказательств — аудио и видеозаписей — процесс пока не дошел.

В чем признался на допросе сам муниципальный чиновник — в материале «Реального времени»