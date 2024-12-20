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Российские военные освободили населенные пункты Новопустынку и Успеновку в ДНР

12:38, 20.12.2024
Российские военные освободили населенные пункты Новопустынку и Успеновку в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские военные освободили населенные пункты Новопустынку и Успеновку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

— В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождена Успеновка. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Новопустынку в Донецкой Народной Республике,— говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, вчера военные освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в ДНР.

Дарья Пузикова

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