Генпрокуратура признала «Храм Сатаны»* нежелательной организацией в России

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны американской организации The Satanic Temple* («Храм Сатаны»). Как сообщили в ведомстве, прокурорская проверка выявила, что организация пропагандирует оккультную идеологию и использует сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей.

По данным Генпрокуратуры, «Храм Сатаны*», основанный в 2012 году выпускниками Гарвардского университета, имеет отделения в США, Австралии, Германии, Канаде, Финляндии и других странах, а общее число его последователей в мире превышает 10 млн человек.

Хотя организация заявляет о борьбе за справедливость и гражданские свободы, проверка показала, что на деле она продвигает разрушительные псевдотеологические идеи, оправдывает насилие и активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений.

Генпрокуратура также установила, что «Храм Сатаны»* негативно высказывается о специальной военной операции на Украине и призывает к свержению конституционного строя в России.

Рената Валеева