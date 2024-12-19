Владимир Путин: «Реальная зарплата в России выросла на 9% в 2024 году»

Президент подчеркнул, что рост произошел именно в реальном выражении

Фото: Татьяна Демина

Президент России Владимир Путин сообщил, что в текущем году реальные зарплаты в стране увеличились на 9%. Это заявление подчеркивает позитивные изменения в экономической ситуации и благосостоянии граждан.

Президент отметил, что рост зарплат является важным показателем стабильности и развития экономики. Он также указал на необходимость продолжения работы в этом направлении для улучшения уровня жизни россиян.



— Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. Покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции. У нас постоянно растет производство продуктов питания, — добавил Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина