В Казани повысили тариф на утилизацию снега до 414 рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани повысили тариф на утилизацию снега в снегоплавильных пунктах до 414 рублей за тонну, что на 37 рублей больше, чем в прошлом году (377 рублей). Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».



Для приема и утилизации снега частным организациям необходимо заключить договор с «Водоканалом». Для этого нужно направить письмо на имя директора МУП с указанием требуемого количества талонов: 1 талон = 5 тонн снега = 2 070 рублей (1 тонна = 414,00 руб.). Помимо этого, к заявлению следует приложить карту партнера и копию свидетельств о регистрации транспорта.



Напомним, зимний сезон содержания дорог в Казани стартовал еще 15 октября, все диспетчерские службы переведены на круглосуточный режим работы. В 2025 году в городе лимит финансирования улично-дорожного содержания увеличат в два раза — до 2 млрд 351 млн рублей. Средства выделят из дополнительных доходов столицы Татарстана. Подобная мера применяется впервые. В результате зарплата водителей-механизаторов увеличится на 40% до 120 тыс. рублей, дорожных рабочих — на 20% до 73,4 тыс. рублей.



Дарья Пузикова