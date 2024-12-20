Перед Новым годом в Татарстане воздух прогреется до +2 градусов

Фото: Мария Зверева

В начале следующей недели в Татарстане прогнозируются плюсовые температуры. Последний морозный день — пятница. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сегодня ночью в республике в некоторых районах возможен туман, возможна слабая метель и гололед. Температура воздуха при ясной погоде ночью может достичь -20 градусов, а днем — -11.

В субботу, 21 декабря, местами ожидается мокрый снег, ледяной дождь и морось. Ночью и утром возможны метели с ухудшением видимости, гололед и ветер до 15-17 м/с. Однако температура воздуха прогреется — ночью до -11 градусов, днем — до +2.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воскресенье, 22 декабря, все еще пасмурно, но тепло. Сохраняется мокрый снег, в отдельных районах возможен гололед. Ночью потеплеет до -4, днем — до +2 градусов.

В начале следующей недели, в понедельник, 23 декабря, ночью местами еще будет идти небольшой снег. Температура воздуха варьируется от -3 до -8 градусов.

В ночь на 24 декабря вероятность выпадения осадков невелика. Температура воздуха упадет до -15 градусов. Днем местами пройдет снег, температура воздуха составит до -9 градусов.

Дарья Пузикова