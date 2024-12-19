Владислав Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries в объединенную компанию «РВБ»

Бывший муж владелицы маркетплейса Wildberries (WB) Татьяны Ким Владислав Бакальчук проиграл иск о передаче активов Wildberries в объединенную компанию «РВБ». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

— Мы получили отказ в удовлетворении иска о незаконности передачи активов Wildberries в объединенную компанию «РВБ». Решение возмутительное, незаконное и абсолютно не устраивающее нас. Мы подаем апелляцию: наша команда юристов уже подготовила четкую позицию, и я уверен, что справедливость восторжествует в вышестоящей инстанции, — говорится в публикации.

Кроме того, Бакальчук рассказал, что Татьяне Ким отказали в удовлетворении иска с требованием взыскать с него и генерального директора «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова более 37 млрд рублей. Владелица Wildberries обратилась в Арбитражный суд Московской области с этим иском в октябре. Татьяна Ким утверждала, что именно действия Владислава Бакальчука вызвали в 2023 году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и якобы обворовала Wildberries на 37 млрд рублей.

Напомним, в начале сентября Бакальчук приостановил строительство складов маркетплейса в России и СНГ. Объединенная компания Wildberries и Russ «РВБ» сообщила о подготовке иска к «ВБ Девелопмент» на сумму около 27 млрд рублей. Позднее сумма претензий «РВБ» увеличилась на 10 миллиардов.



Галия Гарифуллина