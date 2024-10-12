Основательница Wildberries обвинила бывшего мужа в краже 37 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Основательница и гендиректор компании Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) обвинила бывшего супруга Владислава Бакальчука и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 млрд рублей. Об этом она заявила в видеообращении, которое опубликовала в своем телеграм-канале.

Ким считает, что «непонятные события» вокруг ее компании создают напряжение среди партнеров и клиентов.

По ее мнению, экс-супруг «потерял адекватность восприятия». Сотрудники Wildberries сталкиваются с бесконечными угрозами, а сама компания подверглась хакерским атакам, на ее строящиеся склады нападали.

Татьяна Ким утверждает, что именно действия Владислава Бакальчука вызвали в 2023 году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и якобы обворовала Wildberries на 37 млрд рублей.

Олег Исаков