«ВБ Девелопмент» подала иск 37 млрд рублей к своему владельцу Владиславу Бакальчуку

Компания «ВБ Девелопмент» обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к своему владельцу Владиславу Бакальчуку. Сумма составляет 37,09 млрд рублей. Об этом сообщила «Газета.ru».

Претензия связана с убытками, которые «ВБ Девелопмент» понесла из-за неисполнения Бакальчуком обязательств перед Wildberries. По данным Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ), «ВБ Девелопмент» полностью принадлежит ему.

Основательница и гендиректор компании Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) утверждает, что именно действия Владислава Бакальчука вызвали в 2023 году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и якобы обворовала Wildberries на 37 млрд рублей.



В начале сентября Бакальчук приостановил строительство складов маркетплейса в России и СНГ. Объединенная компания Wildberries и Russ «РВБ» сообщила о подготовке иска к «ВБ Девелопмент» на сумму около 27 млрд рублей. Позднее сумма претензий «РВБ» увеличилась на 10 млрд рублей до 37 млрд.

