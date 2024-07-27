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На активы и счета задержанного генерала Булгакова наложили обеспечительный арест

13:29, 27.07.2024
На активы и счета задержанного генерала Булгакова наложили обеспечительный арест
Фото: Максим Платонов

Следствие наложило обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В случае признания генерала армии виновным в коррупционном преступлении, имущество будет использовано для возмещения ущерба. Его задержали накануне — военнослужащий находится в СИЗО «Лефортово».

По состоянию на 2019 год у Булгакова была квартира площадью 109 кв. м, а его супруга владела тремя земельными участками, жилым домом площадью более 620 кв. м и автомобилем Lexus RX350.

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