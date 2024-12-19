В России достаточно ресурсов для восстановления новых территорий
За три года планируется привести дороги новых территорий в соответствие с российскими стандартами
Президент России Владимир Путин во время подведения итогов года сообщил, что сомнений в том, что у страны достаточно ресурсов для восстановления новых территорий, возникать не должно.
Владимир Путин пояснил, что 11 тыс. объектов были отремонтированы на средства федерального бюджета, а остальные 10 тыс. объектов — за счет регионального. По словам президента, в течение следующих 5—6 лет власти должны восстановить еще 20 тыс. объектов.
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