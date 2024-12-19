Владимир Путин поддержал продление программы семейной ипотеки

Фото: Динар Фатыхов

Владимир Путин в ходе прямой линии высказал поддержку продлению программы семейной ипотеки, срок действия которой истекает в июле 2025 года. Он подчеркнул важность этой программы для граждан и отметил, что правительство должно учитывать реальные возможности федерального бюджета при принятии решения о ее продолжении.



— Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю продлить ее до 2030 года, сохранив основные базовые параметры, — сказал Владимир Путин и отметил, что особое внимание нужно уделить семьям с детьми до шести лет, для которых льготная ставка кредита останется прежней и составит 6%.

Анастасия Фартыгина