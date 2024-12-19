В России создадут программы поддержки для регионов с низким уровнем рождаемости

Фото: скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

На совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин объявил о создании программы поддержки для регионов с низким уровнем рождаемости. В настоящее время в стране насчитывается около 35 таких регионов. Данная инициатива направлена на стимулирование роста населения и улучшение демографической ситуации в стране.

— Что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, то нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Таких регионов, по оценке, около 35, — заявил президент России.

Анастасия Фартыгина