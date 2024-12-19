Путин назвал материнский капитал «уникальным изобретением» России

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что материнский капитал является «уникальным изобретением» страны, которое направлено на улучшение условий для семей и стимулирование рождаемости в России.

— Наше уникальное изобретение, которого нет нигде в мире, — это материнский капитал, который мы постоянно пополняем. Будем дальше это делать, будем донастраивать этот инструмент дальше. Это очень важная вещь, — рассказал президент России.



Анастасия Фартыгина