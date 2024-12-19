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Путин назвал материнский капитал «уникальным изобретением» России

13:59, 19.12.2024
Путин назвал материнский капитал «уникальным изобретением» России
Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что материнский капитал является «уникальным изобретением» страны, которое направлено на улучшение условий для семей и стимулирование рождаемости в России.

— Наше уникальное изобретение, которого нет нигде в мире, — это материнский капитал, который мы постоянно пополняем. Будем дальше это делать, будем донастраивать этот инструмент дальше. Это очень важная вещь, — рассказал президент России.

Анастасия Фартыгина

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