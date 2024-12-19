Вопрос демографии является одним из самых важных для России

Фото: Динар Фатыхов

Вопрос демографии является одним из самых важных для России и многих стран мира, заявил президент Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией по итогам года. Президент подчеркнул, что демографическая ситуация напрямую влияет на развитие общества и экономики.

Владимир Путин также указал на необходимость разработки эффективных мер, направленных на улучшение демографической ситуации, что станет приоритетом для государственной политики. По его словам, решение демографических проблем требует совместных усилий и комплексного подхода.

Анастасия Фартыгина