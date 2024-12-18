Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 17 человек

Фото: Максим Платонов

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Кандалакшском районе Мурманской области увеличилось до 17 человек, включая троих детей. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах региона.

Одна женщина скончалась. Восемь человек уже госпитализированы, еще восемь находятся в пути в больницы. Двое пострадавших — в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о меньшем количестве пострадавших. Минздрав подтвердил обновленные данные о количестве пострадавших.

Инцидент произошел в 16:15 по мск у станции Княжая. Столкнулись пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург с более 300 пассажирами и грузовой состав. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько вагонов с грузом.

Рената Валеева