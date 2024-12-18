В Мурманской области пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовым

Фото: Олег Тихонов

На станции Княжая Мурманской области произошла авария с участием пассажирского и грузового поездов. Как сообщили в РЖД, пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, один перевернулся, пишет РИА «Новости».

По предварительным данным, пострадал один человек. Движение поездов на данном участке временно приостановлено.

Рената Валеева