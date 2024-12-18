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После столкновения поездов под Мурманском скончалась женщина при транспортировке в больницу

20:18, 18.12.2024
После столкновения поездов под Мурманском скончалась женщина при транспортировке в больницу
Фото: Олег Тихонов

Одна из пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Кандалакшском районе Мурманской области скончалась во время транспортировки в больницу. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

По предварительным данным, погибшая — пассажирка поезда.

РЖД обязались выплатить ее родственникам страховое возмещение в размере 2,2 млн рублей.

Инцидент произошел в 16.15 мск у станции Княжая. Столкнулись пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург с более 300 пассажирами и грузовой состав. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько вагонов с грузом.

Рената Валеева

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Происшествия

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