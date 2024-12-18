Две жительницы Екатеринбурга оказались в реанимации после отравления ботулизмом

Фото: Максим Платонов

Две жительницы Екатеринбурга находятся в реанимации в тяжелом состоянии после отравления ботулизмом. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщины отравились шпротами в масле торговой марки «За Родину», купленными на мини-рынке у неизвестного продавца с грузовой машины в районе остановки ДК ВОС.

Симптомы пищевого отравления у 37-летней женщины и ее 65-летней матери появились 8 декабря, госпитализированы они были 10 и 16 декабря соответственно. Лабораторные исследования подтвердили наличие ботулотоксина как в остатках консервов, так и в крови пострадавших.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования и результаты процессуальной проверки. В свою очередь, компания Х5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приостановила продажу и поставки шпрот «За Родину» во всех магазинах России до завершения проверки.

Случаи массового заражения ботулизмом были зафиксированы в июне в нескольких регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Татарстан. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 20 июня сообщил о госпитализации 301 человека.

Позднее в администрации Костромской области сообщили о смерти молодого человека, который заразился в Нижегородской области. Также стало известно о смерти пациента, госпитализированного ранее с признаками ботулизма. Однако инфекция не была первопричиной его смерти.

Рената Валеева