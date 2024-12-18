Задержаны машинист и помощник машиниста после столкновения поездов в Мурманской области

Фото: Михаил Захаров

Машинист и его помощник грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области, задержаны. По предварительным данным, они покинули кабину локомотива, оставив ее без присмотра, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Задержанные доставлены на медицинское освидетельствование для установления возможного наличия алкоголя или других веществ, влияющих на работоспособность.

Авария произошла в 16:15 мск у станции Княжая. Столкнулись пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург (более 300 пассажиров) и грузовой состав. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых вагонов. Погиб один человек.

Рената Валеева