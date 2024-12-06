Владельцы подземных гаражей получат право использовать участки над ними

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий право владельцам подземных гаражей использовать земельные участки, расположенные над ними. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.



Законопроект разработан Росреестром и основан на постановлении Конституционного суда, признавшего несоответствующими конституции страны некоторые нормы Земельного кодекса. Законопроект вводит понятия «наземные гаражи», «подземные гаражи» и «подземные гаражные комплексы».

Согласно документу, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, под поверхностью которых размещены здания или сооружения, не предоставляются собственникам и иным правообладателям таких зданий или сооружений без наземных конструктивных элементов.

Владельцы подземных гаражей с надземными конструкциями, такими как стойки, крыши и тому подобное, смогут оформить в собственность земельный участок над объектом и использовать его для капитального или текущего ремонта подземного здания.

Собственники и иные лица, использующие земельные участки, обязаны не допускать уничтожения, разрушения и повреждения подземных зданий и сооружений, не принадлежащих правообладателю участка.

Напомним, что с начала реализации программы «гаражной амнистии» в сентябре 2021 года Татарстан зарегистрировал около 17,3 тыс. объектов, среди которых более 7 тыс. гаражей и 10 тыс. земельных участков. В 2024 году было оформлено около 4,5 тыс. объектов, включая более 1,5 тыс. гаражей и почти 3 тыс. земельных участков.

Анастасия Фартыгина